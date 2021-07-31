У должников по налогам будут арестовывать автомобили и недвижимость

Федеральная налоговая служба РФ получит право арестовывать три типа имущества. Как сообщает «Коммерсантъ», это произойдет в случае принятия поправок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах.

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По новым правкам, за налоговые долги можно будет ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость. Кроме того, ФНС получит право на арест транспорта, ценных бумаг, мебели, предметов искусства служебных помещений. Кроме того, изъять можно и иные активы, кроме готовой продукции организации, сырья и материалов.

Согласно ожиданиям, новые нормы смягчат существующий порядок ареста счетов компании, которые нередко приводят к остановке и закрытию бизнесу. Кроме того, запрет на продажу активов позволит остановить их вывод из бизнеса перед банкротством.

Поправки не будут касаться залогов, которые уже были совершены до начала проверки. Арестованные активы разрешат заменять с согласия налоговиков, а ограничений других прав, кроме права собственности и налога, не предполагается.