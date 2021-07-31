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Российским пенсионерам раскрыли способ не платить часть налогов

Елена Прошина
40 минут назад

У российских пенсионеров есть ряд возможностей не платить часть налогов. Как рассказали в НПФ «Будущее», они связаны с доходами и имуществом, пишет агентство «Прайм».

Российским пенсионерам раскрыли способ не платить часть налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Часть налоговых вычетов, которые удерживаются из пенсий и зарплат работающих пенсионеров, можно вернуть назад в денежном эквиваленте. Как объяснил Евгений Биезбардис, специалист некоммерческого пенсионного фонда, по закону реализовать это можно при оплате работающим пенсионером обучения, медицинских услуг, повышения квалификации, а также при инвестициях и покупке недвижимости.

При этом снижение НДФЛ происходит автоматически при наличии законных оснований. Указанные Биезбардисом возвраты можно получить лишь при подаче декларации или заявления работодателю.

Кроме того, не облагается налогом и добровольная пенсия, недвижимое имущество до 50 кв метров на участке для личного подсобного хозяйства, а также помещения для творческой деятельности. Кроме того, можно не платить налог за земельный участок до шести соток, а в некоторых регионах есть льготы на транспортный налог.

Заявление на выбранный вид льгот подается в налоговую до конца года, который является последним трудовым перед выходом на пенсию. В ином случае льготная категория будет выбрана самими налоговиками.

Личный счет,Маленькая пенсия ,НПФ "Будущее",
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