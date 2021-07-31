Спрогнозировано резкое подорожание услуг ЖКХ для украинцев

Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что в отопительный сезон на Украине цены на услуги ЖКХ вырастут на 70%. Своё мнение председатель Независимого профсоюза горняков страны высказал в эфире телеканала «Украина 24».

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат напомнил, что в начале июля из-за действий спекулянтов в стране не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся и пять блоков АЭС.

«Несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений, добавил Волынец. По его мнению, в таком случае неизбежен серьёзный рост цен на энергоносители, а это, в свою очередь, приведёт к подорожанию коммунальных услуг.