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Правительство утвердило постановление о досрочных выплатах на школьников со 2 августа

Вечерняя Москваиещё 1
51 минуту назад

Правительство России утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Мишустин утвердил досрочные выплаты на детей
Фото: ТАССТАСС

— Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом Президента единовременную выплату в 10 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

До этого Мишустин заявил, что в пятницу, 30 июля, будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока, а также чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

Лучшее - детям: какие выплаты полагаются родителям

28 июля 2021 года президент России Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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