Мишустин утвердил досрочные выплаты на детей

Правительство России утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

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— Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом Президента единовременную выплату в 10 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

До этого Мишустин заявил, что в пятницу, 30 июля, будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока, а также чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

28 июля 2021 года президент России Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников на две недели раньше.