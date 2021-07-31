Мишустин утвердил досрочные выплаты на детей

Правительство России утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по 10 тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба Правительства РФ.
— Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом Президента единовременную выплату в 10 тыс. рублей, — сказано в сообщении.
Также сообщается, что постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
До этого Мишустин заявил, что в пятницу, 30 июля, будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока, а также чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.
Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.