Объявленные Путиным 10 000 рублей выплатят россиянам досрочно

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил постановление о досрочных «президентских» выплатах 10 тысяч рублей родителям школьников. Деньги начнут выдавать на предстоящей неделе, сообщается на сайте правительства.
«Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом Президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей», — заявили в кабмине.
До этого Михаил Мишустин заявил, что семьи получат средства досрочно, чтобы родители успели подготовить детей к началу учебного года.
Президент России Владимир Путин на этой неделе поручил начать "школьные" выплаты на две недели раньше.
Единовременная финансовая поддержка положена родителям (опекунам) детей от 6 до 18 лет. Ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года.