Объявленные Путиным 10 000 рублей выплатят россиянам досрочно

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил постановление о досрочных «президентских» выплатах 10 тысяч рублей родителям школьников. Деньги начнут выдавать на предстоящей неделе, сообщается на сайте правительства.

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«Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом Президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей», — заявили в кабмине.

До этого Михаил Мишустин заявил, что семьи получат средства досрочно, чтобы родители успели подготовить детей к началу учебного года.

Президент России Владимир Путин на этой неделе поручил начать "школьные" выплаты на две недели раньше.