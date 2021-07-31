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Объявленные Путиным 10 000 рублей выплатят россиянам досрочно

Майк Габриелян
29 минут назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил постановление о досрочных «президентских» выплатах 10 тысяч рублей родителям школьников. Деньги начнут выдавать на предстоящей неделе, сообщается на сайте правительства.

Объявленные Путиным 10 000 рублей выплатят россиянам досрочно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом Президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей», — заявили в кабмине.

До этого Михаил Мишустин заявил, что семьи получат средства досрочно, чтобы родители успели подготовить детей к началу учебного года.

Президент России Владимир Путин на этой неделе поручил начать "школьные" выплаты на две недели раньше.

Единовременная финансовая поддержка положена родителям (опекунам) детей от 6 до 18 лет. Ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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