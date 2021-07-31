Финансист назвал валюты, которые могут резко подорожать

Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Он объяснил, что рубль сейчас является одной из валют, имеющих потенциал роста, так как валютная выручка российских экспортеров растет, экономика России восстанавливается после кризиса, а политическая напряженность находится на минимумах с 2014 года, о чем свидетельствуют договоренности США и Германии по "Северному потоку-2".
Вместе с тем, рост курса убля негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю, отметил эксперт.
В аналогичной ситуации, по его словам, находится и китайский юань. Темпы роста экономики Китая в разы превышают общемировой, и в страну активно поступает валютная выручка от множества экспортных товаров. Однако курс юаня удерживается Китаем на низком уровне, чтобы поддерживать экономику, и юань не укрепляется.
Генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев в июле назвал «честный» курс рубля к доллару. Без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65–70 рублей, сообщил эксперт.