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Финансист назвал валюты, которые могут резко подорожать

Ювелина Бернст
33 минуты назад

Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Финансист назвал валюты, которые могут резко подорожать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что рубль сейчас является одной из валют, имеющих потенциал роста, так как валютная выручка российских экспортеров растет, экономика России восстанавливается после кризиса, а политическая напряженность находится на минимумах с 2014 года, о чем свидетельствуют договоренности США и Германии по "Северному потоку-2".

Вместе с тем, рост курса убля негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю, отметил эксперт.

В аналогичной ситуации, по его словам, находится и китайский юань. Темпы роста экономики Китая в разы превышают общемировой, и в страну активно поступает валютная выручка от множества экспортных товаров. Однако курс юаня удерживается Китаем на низком уровне, чтобы поддерживать экономику, и юань не укрепляется.

Генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев в июле назвал «честный» курс рубля к доллару. Без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65–70 рублей, сообщил эксперт.

Личный счет,Александр Лосев,Фонд национального благосостояния,
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