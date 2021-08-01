Закон о налоговом вычете за фитнес вступил в силу

Ранее стало известно, что треть купивших квартиру россиян ещё не воспользовались налоговым вычетом. Налоговым вычетом при покупке жилья можно воспользоваться лишь один раз в пределах лимита в 2 млн рублей. При этом вернуть можно 13% от этой суммы, то есть 260 тысяч рублей. Эту сумму могут получить те граждане, кто уплачивает подоходный налог в 13%.