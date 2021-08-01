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Россияне смогут вернуть потраченные на спорт деньги

News.ru
1 час назад

Закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступил в силу 1 августа. Об этом говорится в документе, размещённом на интернет-портале правовой информации.

Закон о налоговом вычете за фитнес вступил в силу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом россияне смогут возместить свои расходы, понесённые только с 2022 года. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, причем оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет.

Максимальный размер «спортивного вычета» не может превышать 120 тысяч рублей за год. При этом максимальная сумма, которую россияне смогут вернуть, составит 15,6 тысячи рублей в год. Для этого им необходимо предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Ранее стало известно, что треть купивших квартиру россиян ещё не воспользовались налоговым вычетом. Налоговым вычетом при покупке жилья можно воспользоваться лишь один раз в пределах лимита в 2 млн рублей. При этом вернуть можно 13% от этой суммы, то есть 260 тысяч рублей. Эту сумму могут получить те граждане, кто уплачивает подоходный налог в 13%.
Личный счет,Налоговый вычет,Федеральная налоговая служба,
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