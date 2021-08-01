Россиянам разъяснили правила индексации пенсий

Работающие пенсионеры в России могут получить индексацию только при увольнении, разъяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит URA.RU.

Депутат напомнила, что по закону индексация должна проводиться не реже раза в год.

«И пенсионер, не прерывая трудовых отношений, ее не получит, поэтому часто граждане увольняются, чтобы провести перерасчет пенсии, и вновь возвращаются на работу, теряя выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска», — прокомментировала она и добавила, что в целом индексация составит порядка 300 рублей. «Такую прибавку де-юре получат около девяти миллионов официально зарегистрированных работающих пенсионеров», — подытожила Бессараб.

Ранее в июле политик рассказывала о правилах социальных доплат для пенсионеров. Она объяснила, что социальная доплата будет выплачиваться всем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсий не достигает величины прожиточного минимума в регионе.