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Россиянам разъяснили правила индексации пенсий

Lenta.ru
1 час назад

Работающие пенсионеры в России могут получить индексацию только при увольнении, разъяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит URA.RU.

Депутат напомнила, что по закону индексация должна проводиться не реже раза в год.

«И пенсионер, не прерывая трудовых отношений, ее не получит, поэтому часто граждане увольняются, чтобы провести перерасчет пенсии, и вновь возвращаются на работу, теряя выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска», — прокомментировала она и добавила, что в целом индексация составит порядка 300 рублей. «Такую прибавку де-юре получат около девяти миллионов официально зарегистрированных работающих пенсионеров», — подытожила Бессараб.

Росстат заявил о снижении пенсий

Ранее в июле политик рассказывала о правилах социальных доплат для пенсионеров. Она объяснила, что социальная доплата будет выплачиваться всем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсий не достигает величины прожиточного минимума в регионе.

В конце июля стало известно, что в Госдуму готовятся внести законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что документ «подготовлен в целях возобновления с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам». Он отметил, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым.

Личный счет,Видео,Светлана Бессараб,Ярослав Нилов,Госдума,Росстат,РИА Ura.ru,
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