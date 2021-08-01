В ПФР рассказали, из-за чего может быть мизерная пенсия

В Пенсионном фонде России напомнили, что если работодатель выплачивает зарплату в «конверте» или занижает ее официальный размер, то в будущем сотрудник будет получать маленькую пенсию, сообщается на официальном сайте ПФР по Псковской области.
Причем такой работодатель лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд, отмечается в сообщении.
Там также говорится, что все, что выплачивается неофициально на руки, лишает граждан возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.
В России с нарастающей скоростью падает покупательная способность пенсий по базовым продовольственным товарам и лекарствам. С февраля по май реальный размер пенсий сократился на 3,1%.