В ПФР рассказали, из-за чего может быть мизерная пенсия

В Пенсионном фонде России напомнили, что если работодатель выплачивает зарплату в «конверте» или занижает ее официальный размер, то в будущем сотрудник будет получать маленькую пенсию, сообщается на официальном сайте ПФР по Псковской области.

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Причем такой работодатель лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд, отмечается в сообщении.

Там также говорится, что все, что выплачивается неофициально на руки, лишает граждан возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.