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В ПФР рассказали, из-за чего может быть мизерная пенсия

Ювелина Бернст
54 минуты назад

В Пенсионном фонде России напомнили, что если работодатель выплачивает зарплату в «конверте» или занижает ее официальный размер, то в будущем сотрудник будет получать маленькую пенсию, сообщается на официальном сайте ПФР по Псковской области.

В ПФР рассказали, из-за чего может быть мизерная пенсия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причем такой работодатель лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд, отмечается в сообщении.

Там также говорится, что все, что выплачивается неофициально на руки, лишает граждан возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

В России с нарастающей скоростью падает покупательная способность пенсий по базовым продовольственным товарам и лекарствам. С февраля по май реальный размер пенсий сократился на 3,1%.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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