Работающим россиянам назвали способ получить пенсию с индексацией

В Госдуме рассказали, как работающие пенсионеры смогут получить проиндексированные пенсии. Положенная им 1 августа индексация произойдет только на бумаге, фактически же граждане получат перерасчёт только после увольнения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает издание URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Согласно закону, индексация работающим пенсионерам должна проводиться юридически не реже раза в год», - напомнила депутат.

Она отметила, что начисляться будет не больше трех коэффициентов. В целом индексация составит около 300 рублей. Её номинально получит около 9 миллионов официально зарегистрированных работающих пенсионеров.

Работающий пенсионер получает индексацию не «на руки», а в виде перерасчета после увольнения. Некоторые граждане идут на хитрость: увольняются, чтобы им пересчитали пенсию, и вновь возвращаются на работу. Однако при этом они теряют выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска.

В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.

В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.