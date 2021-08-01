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Работающим россиянам назвали способ получить пенсию с индексацией

Майк Габриелян
44 минуты назад

В Госдуме рассказали, как работающие пенсионеры смогут получить проиндексированные пенсии. Положенная им 1 августа индексация произойдет только на бумаге, фактически же граждане получат перерасчёт только после увольнения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает издание URA.RU.

Работающим россиянам назвали способ получить пенсию с индексацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно закону, индексация работающим пенсионерам должна проводиться юридически не реже раза в год», - напомнила депутат.

Она отметила, что начисляться будет не больше трех коэффициентов. В целом индексация составит около 300 рублей. Её номинально получит около 9 миллионов официально зарегистрированных работающих пенсионеров.

Работающий пенсионер получает индексацию не «на руки», а в виде перерасчета после увольнения. Некоторые граждане идут на хитрость: увольняются, чтобы им пересчитали пенсию, и вновь возвращаются на работу. Однако при этом они теряют выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска.

В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.

В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.

После этого депутат Владимир Жириновский заявил, что Пенсионный фонд России упразднят, а пенсии будут выплачиваться напрямую.

Личный счет,Светлана Бессараб,Владимир Жириновский,Пенсионный фонд РФ,Госдума,РИА Ura.ru,
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