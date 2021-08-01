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Россиянам назвали способную заменить доллар валюту

Ювелина Бернст
39 минут назад

Доллар в инвестиционном портфеле можно заменить на корзину из шести мировых валют с низким уровнем риска, заявила агентству “Прайм” финансовый аналитик Анна Зайцева.

Россиянам назвали способную заменить доллар валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мультивалютном пакете должны быть евро, канадский доллар, английский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона, уточнила эксперт.

При этом, по ее словам, швейцарская и японская национальные валюты спасут от “турбулентности” на рынках.

А вот на евро особую ставку делать пока не надо, отметила Зайцева. В среднесрочной перспективе эта валюта уступит доллару из-за разницы в денежно-кредитной политике регуляторов.

Не советует аналитик делать ставку и на китайский юань, так как на фоне растущей экономики КНР у инвесторов сохраняется интерес к этой валюте. Но у китайцев высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, и валюта может в любой момент оказаться под давлением.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки.

Личный счет,Анна Зайцева,
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