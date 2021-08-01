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Минтруд напомнил россиянам о выплатах в 250 тысяч рублей

Майк Габриелян
1 час назад

Заместитель министра труда РФ Ольга Баталина рассказала, как россияне могут заключить социальный контракт и получить крупные госвыплаты. Их выдают для трудоустройства, открытия бизнеса или ведения подсобного хозяйства. Об этом пишет «Российская газета».

Минтруд напомнил россиянам о выплатах в 250 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Баталина считает, что одно из главных направлений социального контракта - это индивидуальное предпринимательство или самозанятость.

«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви», - заявила Баталина.

По её словам, еще один блок программы — поддержка личного подсобного хозяйства. На это гражданам выдается 100 тысяч рублей. Обязательное условие - регистрация самозанятым.

Баталина отметила и другое направление соцконтракта - поддержка семей в трудной жизненной ситуации. Если совокупный доход семьи не превышает одного прожиточного минимума, то ее поддерживают текущими выплатами в течение полугода. Семья должна подать заявление в органы социальной защиты, указать сведения о получаемых за предыдущие три месяца доходах.

«Скажем, если семья планирует открывать свое небольшое дело, то орган социальной защиты с привлечением центров поддержки малого предпринимательства поможет сформировать бизнес-план, в котором будет подробно описано, что конкретно планируется закупить, какая поддержка нужна будет в сбыте продукции, как этот сбыт будет организован», - рассказала Батапина.

Личный счет,Ольга Баталина,Минтруд,"Российская газета",
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