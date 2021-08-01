Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется собрать ребенка в школу

Директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Эпштейн рассказал, в каких регионах России дороже всего стоит собрать детей в школу. Об этом сообщает «Российская газета».

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Максимальные траты ждут жителей Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Камчатского и Хабаровского края.

Меньше других родителей на подготовку потратят жители центральных регионов России. Однако, если сравнивать расходы на покупки со средней зарплатой в регионе, то самыми высокими затраты будут в регионах Северного Кавказа, некоторых регионах Центральной России и Поволжья — от 30 до 45%.

«В Сибири, регионах Севера и на Дальнем Востоке, напротив, заработная плата и доходы значительно выше, это позволяет тратить на подготовку школьников от 10 до 15% семейного бюджета», — рассказал Эпштейн.

В среднем российским родителям придется потратить от 23,5 до 30 тысяч рублей. Школьная форма стоит от 4 тысяч до 5,1 тысячи рублей. Сменная обувь потребует от 800 до 1,3 тысячи, спортивная форма примерно 2 тысячи. Учебники и канцтовары обойдутся в 2,5 тысячи.