Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Майк Габриелян
20 минут назад

Директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Эпштейн рассказал, в каких регионах России дороже всего стоит собрать детей в школу. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется собрать ребенка в школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максимальные траты ждут жителей Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Камчатского и Хабаровского края.

Меньше других родителей на подготовку потратят жители центральных регионов России. Однако, если сравнивать расходы на покупки со средней зарплатой в регионе, то самыми высокими затраты будут в регионах Северного Кавказа, некоторых регионах Центральной России и Поволжья — от 30 до 45%.

«В Сибири, регионах Севера и на Дальнем Востоке, напротив, заработная плата и доходы значительно выше, это позволяет тратить на подготовку школьников от 10 до 15% семейного бюджета», — рассказал Эпштейн.

В среднем российским родителям придется потратить от 23,5 до 30 тысяч рублей. Школьная форма стоит от 4 тысяч до 5,1 тысячи рублей. Сменная обувь потребует от 800 до 1,3 тысячи, спортивная форма примерно 2 тысячи. Учебники и канцтовары обойдутся в 2,5 тысячи.

Для подготовки к школе родителям в 2021 году положена единовременная выплата 10 тысяч рублей. Деньги получат семьи с детьми от 6 до 18 лет. Также выплаты полагаются инвалидам 18-23 лет, обучающимся в школах или интернатах.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители