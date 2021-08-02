Начались выплаты школьникам: на что хватит президентских денег?

С сегодняшнего дня в России начинаются единовременные выплаты семьям на школьников от 6 до 18 лет. Начислено по 10 тысяч на каждого ребенка. Глава государства Владимир Путин поручил сделать выплаты на две недели раньше. На что хватит президентских денег? Корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева вместе с родителями первоклашки прошлась по школьному базару.

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Уже через месяц Алиса идет в первый класс. И пока мама докупает канцтовары, девочка усердно готовится. Собрать в школу – дело не совсем дешевое. Поэтому Владимир Путин распорядился выделить каждому школьнику от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей. Выплаты хотели начать с 16 августа, но потом решили сделать это раньше на две недели.

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«Можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока? А намеченный срок был у нас 16 августа», – поинтересовался президент РФ Владимир Путин.«Технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – ответил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам мамы Алисы, эта сумма пойдет на одежду и на обувь. Есть немаленький список того, что нужно в школу. Выплаты происходят как раз вовремя. Сейчас в магазинах скидки и распродажи.

Ольга – стилист и мама со стажем, знает, где можно сэкономить на цене, но не на качестве. По ее словам, рубашка стоит в среднем 800 рублей. Со сидкой. Сейчас удобное время для покупок, так как заканчивается коллекция весна-осень. Не стоит родителям покупать слишком нарядную одежду. Она всегда дороже. Вместо белоснежно-белой рубашки можно купить бежевую водолазку, а пиджак заменить на жилетку.

«Это нефункциональная вещь для ребенка. Ему она не нужна, тяжело и не удобно», – подчеркнула стилист.

Это касается и обуви. Лучше – проще, но практичнее, без украшений. На непоседливых школьниках они долго не удержатся.

Одеть школьника в Москве в среднем можно за пять тысяч рублей. На эту сумму можно купить кардиган или жилетку, рубашку, брюки или юбку, носки и обувь. Регионе школьная форма обойдется в два раза дешевле. Людмила Осетрова помогает выбирать правнучке портфель. Нужен ортопедический. Дороже в два раза, чем обычный, поэтому президентская выплата как раз вовремя.

«Она вот сейчас во второй класс пойдет, в первом в прошлом году много израсходовали средств. Порядка 20 тысяч», – поделилась жительница Набережных Челнов Людмила Осетрова.

Портфели в среднем стоят от двух до пяти тысяч. Лучше покупать с твердой спинкой и мягкими ручками. Но не большой и не твердый. Школьный набор канцтоваров, в зависимости от регионов, обойдется от одной тысячи до двух тысяч. Туда входит стандартный набор: тетради, альбом для рисования, карандаши, ручки, краски, клей.