Начались выплаты школьникам: на что хватит президентских денег?

С сегодняшнего дня в России начинаются единовременные выплаты семьям на школьников от 6 до 18 лет. Начислено по 10 тысяч на каждого ребенка. Глава государства Владимир Путин поручил сделать выплаты на две недели раньше. На что хватит президентских денег? Корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева вместе с родителями первоклашки прошлась по школьному базару.
Уже через месяц Алиса идет в первый класс. И пока мама докупает канцтовары, девочка усердно готовится. Собрать в школу – дело не совсем дешевое. Поэтому Владимир Путин распорядился выделить каждому школьнику от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей. Выплаты хотели начать с 16 августа, но потом решили сделать это раньше на две недели.
«Можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока? А намеченный срок был у нас 16 августа», – поинтересовался президент РФ Владимир Путин.«Технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – ответил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По словам мамы Алисы, эта сумма пойдет на одежду и на обувь. Есть немаленький список того, что нужно в школу. Выплаты происходят как раз вовремя. Сейчас в магазинах скидки и распродажи.
Ольга – стилист и мама со стажем, знает, где можно сэкономить на цене, но не на качестве. По ее словам, рубашка стоит в среднем 800 рублей. Со сидкой. Сейчас удобное время для покупок, так как заканчивается коллекция весна-осень. Не стоит родителям покупать слишком нарядную одежду. Она всегда дороже. Вместо белоснежно-белой рубашки можно купить бежевую водолазку, а пиджак заменить на жилетку.
«Это нефункциональная вещь для ребенка. Ему она не нужна, тяжело и не удобно», – подчеркнула стилист.
Это касается и обуви. Лучше – проще, но практичнее, без украшений. На непоседливых школьниках они долго не удержатся.
Одеть школьника в Москве в среднем можно за пять тысяч рублей. На эту сумму можно купить кардиган или жилетку, рубашку, брюки или юбку, носки и обувь. Регионе школьная форма обойдется в два раза дешевле. Людмила Осетрова помогает выбирать правнучке портфель. Нужен ортопедический. Дороже в два раза, чем обычный, поэтому президентская выплата как раз вовремя.
«Она вот сейчас во второй класс пойдет, в первом в прошлом году много израсходовали средств. Порядка 20 тысяч», – поделилась жительница Набережных Челнов Людмила Осетрова.
Портфели в среднем стоят от двух до пяти тысяч. Лучше покупать с твердой спинкой и мягкими ручками. Но не большой и не твердый. Школьный набор канцтоваров, в зависимости от регионов, обойдется от одной тысячи до двух тысяч. Туда входит стандартный набор: тетради, альбом для рисования, карандаши, ручки, краски, клей.
Чтобы получить 10 тысяч на школьника, родителям не нужно никуда идти. Достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг. Заявление можно подать до 1 ноября.