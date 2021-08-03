Депутат оценил предложение разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКУ

Почти шесть миллионов россиян в первой половине 2021 года стали невыездными из-за неоплаченных долгов, передает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.

При этом на 1 мая 2021 года в списки невыездных были включены 5,1 миллиона россиян: за два месяца — июнь и июль — их число увеличилось на 800 тысяч. Каждый десятый гражданин, ограниченный в праве выезда из страны, является должником по алиментам. Первые полгода отправиться за рубеж по этой причине не могли более 527 тысяч россиян. Всего за это время с невыездных должников взыскали более 25,6 миллиарда рублей.

Наиболее часто ограничивают в праве покинуть Россию должников по алиментам, кредитным платежам и по жилищно-коммунальным услугам. Применить такую меру приставы могут при неуплате долга в размере от 30 тысяч рублей. Для тех россиян, кто не выплачивает алименты, выезд из страны запрещают при сумме долга более 10 тысяч рублей.