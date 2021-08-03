Депутат оценил предложение разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКУ

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Почти шесть миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Почти шесть миллионов россиян в первой половине 2021 года стали невыездными из-за неоплаченных долгов, передает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.

При этом на 1 мая 2021 года в списки невыездных были включены 5,1 миллиона россиян: за два месяца — июнь и июль — их число увеличилось на 800 тысяч. Каждый десятый гражданин, ограниченный в праве выезда из страны, является должником по алиментам. Первые полгода отправиться за рубеж по этой причине не могли более 527 тысяч россиян. Всего за это время с невыездных должников взыскали более 25,6 миллиарда рублей.

Наиболее часто ограничивают в праве покинуть Россию должников по алиментам, кредитным платежам и по жилищно-коммунальным услугам. Применить такую меру приставы могут при неуплате долга в размере от 30 тысяч рублей. Для тех россиян, кто не выплачивает алименты, выезд из страны запрещают при сумме долга более 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Совфед разработал законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам. Аресту предусмотрена альтернатива в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Личный счет,Коллекторы,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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