Синоптик предупредил россиян о 40-градусной жаре в европейской части страны

Аномально жаркие температуры воздуха - до 40 градусов - прогнозируются на юге Центральной России. Жара до 42 градусов ждет жителей Ростовской и Астраханской областей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"В Тамбовской самая "холодная" погода - до 35 градусов, а в Курской, Воронежской, Белгородской - до 38 градусов. В центральном Черноземье будет везде ожидается очень сильная жара. В Липецкой области - 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов 2-3 августа", - уточнил эксперт.

Также он предупредил, что в Южном федеральном округе сильная жара сохранится в течение всех рабочих дней текущей недели.

"В Ростовской области и Астраханской - до 42 градусов, в Краснодарском крае - до 40 градусов, на побережье Черного моря температура сгладится влиянием моря - будет 28-30 градусов", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

К окончанию этой недели жара дойдет до нижней Волги и южной части Урала. Температура воздуха там составит 35 градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что температура на 4-5 градусов выше нормы ожидается в понедельник, 2 августа в центре Европейской России вследствие воздействия теплых воздушных масс на западной периферии циклона - понедельник будет самым жарким днем недели.