Пандемия Covid-19 обошлась экономике города более чем в 600 млрд – Собянин

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия коронавируса стоила экономике города около 600 мдрд рублей, включая как расходы на помощь бизнесу и соцподдержку, так и недополученные доходы. Об этом градоначальник заявил в интервью РБК.

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«Мы недополучили 200–250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», - пояснил мэр Москвы.

При этом он отметил, что коронавирус в большей степени повлиял на внутреннее самоощущение и самочувствие москвичей, чем на экономику столицы.

«Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива. ( ) Психологически люди делятся на две группы. Одна половина считает, что мы делаем мало, вводим недостаточно ограничений. Вторая половина считает, что действуем слишком жестко», - пояснил Собянин.

По мнению градоначальника, Москве удалось выбрать оптимальную модель и, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей, а с другой, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов.