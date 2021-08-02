На Украине призвали потребовать от США компенсации за «Северный поток - 2»

По мнению украинского политического эксперта Тараса Семенюка, на фоне завершения строительства российского газопровода «Северный поток - 2» Украина должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

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Тарас Семенюк подчеркнул, что стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решен. Однако, по его словам, Украине стоит добиваться компенсации и президент страны Владимир Зеленский должен поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.

«Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО. Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы», - пояснил эксперт в эфире телеканала «Украина 24».

Он выразил уверенность, что запуск «Северного потока – 2» станет угрозой национальной безопасности Украины, а особый статус союзника вне НАТО в таких условиях будет лучшей альтернативой, «которую можно США выставить и вести в этом ключе переговоры».

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.