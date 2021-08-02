Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На Украине призвали потребовать от США компенсации за «Северный поток - 2»

Алиса Селезнёва
39 минут назад

По мнению украинского политического эксперта Тараса Семенюка, на фоне завершения строительства российского газопровода «Северный поток - 2» Украина должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

На Украине призвали потребовать от США компенсации за «Северный поток - 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарас Семенюк подчеркнул, что стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решен. Однако, по его словам, Украине стоит добиваться компенсации и президент страны Владимир Зеленский должен поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.

«Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО. Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы», - пояснил эксперт в эфире телеканала «Украина 24».

Он выразил уверенность, что запуск «Северного потока – 2» станет угрозой национальной безопасности Украины, а особый статус союзника вне НАТО в таких условиях будет лучшей альтернативой, «которую можно США выставить и вести в этом ключе переговоры».

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.

Изначально США выступали против проекта и вводили санкции, чтобы остановить его строительство. Однако затем Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку-2». Одним из ключевых его пунктов стало увеличение инвестиций направленных на скорейший переход Украины к возобновляемой энергетике. Германия также обязалась способствовать продлению не менее чем на десять лет истекающего в 2024 году контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

Личный счет,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители