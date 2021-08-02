Россиянам объяснили механизм заработка на росте ключевой ставки

В теории рост ключевой ставки влечет падение цен на облигации. Чем большим является срок погашения облигаций, тем выше их чувствительность к этому. Получается, что логично при увеличении ставок играть на понижение цен длинных облигаций, пояснил в комментарии информагентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

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"Как правило, это делается на ликвидных длинных гособлигациях (облигациях федерального займа). Но данная стратегия - весьма рискованная, поскольку может привести к убыткам, которые будут больше, чем объем инвестированных средств", — предупредил эксперт.

Эксперт отметил, что более консервативным вариантом инвестиций, когда ключевая ставка повышается, будет приобретение инструментов (облигаций, структурных нот), которые привязаны к ключевой ставке, или к межбанковским ставкам, следующим за ключевой, повторяющим ее траекторию.

"Наверное, самой оптимальной стратегией будет приобретение коротких облигаций и, после их погашения, реинвестирование в новые выпуски, доходность которых будет больше из-за поднятия ставки", – полагает Андрей Русецкий.