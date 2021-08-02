Названы самые высокооплачиваемые вакансии в августе

Самые высокие зарплаты в России в августе готовы платить главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг сервиса «Работа.ру».

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Так, гендиректор может рассчитывать на зарплату до 600 тысяч рублей в месяц. Требования к кандидату: стаж работы на такой же должности от 3 лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.

Стоматологу-имплантологу в частной клинике готовы платить до 400 тысяч рублей. У кандидата должен быть трехлетний опыт работы.

Технический архитектор сможет получать до 275 тысяч рублей. От соискателя, в частности, требуется годовой опыт работы на аналогичной должности.

250 тысяч рублей готовы платить Head of Android - главе разработчиков приложений для Android, а также разработчику C++. У первого должен быть опыт работы в разработке более 6 лет, а у второго - 2 года. До 250 тысяч сможет получать и холодильщик в ремонтно-строительной компании.

Дизайнеру-проектировщику в камнеобрабатывающей компании, маркетологу для сети супермаркетов, столяру-краснодеревщику и жестянщику на ночных сменах в таксомоторном парке готовы предложить до 200 тысяч рублей в месяц.