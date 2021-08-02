Россияне смогут сэкономить 40% на билетах на поезда

РЖД открыли продажу билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы компании.

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«Со второго августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу, — говорится в сообщении. — В среднем, цена билета в купе по льготному тарифу будет снижена примерно на 40 процентов (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета)».

Отмечается, что скидка будет действовать при покупке билетов в купе поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России. Обязательным условием является совместное путешествие хотя бы одного родителя или законного опекуна с ребенком. Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Приобрести билеты со скидкой можно только в кассах дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.