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РЖД открыли продажу льготных билетов для российских семей с детьми

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

РЖД открыли продажу билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы компании.

Россияне смогут сэкономить 40% на билетах на поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со второго августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу, — говорится в сообщении. — В среднем, цена билета в купе по льготному тарифу будет снижена примерно на 40 процентов (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета)».

Отмечается, что скидка будет действовать при покупке билетов в купе поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России. Обязательным условием является совместное путешествие хотя бы одного родителя или законного опекуна с ребенком. Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Приобрести билеты со скидкой можно только в кассах дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.

Ранее в июне сообщалось, что РЖД представили новые вагоны для поездов дальнего следования. Отмечается, что в каждом из них есть душ, диваны вместо полок и сейф для каждого пассажира. Кроме того, увеличены габариты купе второго этажа, а в двухвагонных сцепах предусмотрена специальная сервисная зона.

Личный счет,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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