«Тратят деньги»: жители Крыма назвали отличия российских туристов от украинских

В Крыму рассказали о двух главных отличиях украинских туристов от русских. По словам жителей полуострова, есть два момента, по которым можно отличить одних от других.

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Так, в беседе с корреспондентом РИА ФАН житель Симферополя Андрей Марущенко выразил мнение, что основным отличием туристов из России и Украины является акцент.

"Акцент, с которым украинцы говорят на русском языке, но только если они приехали из западных регионов или сел", - сказал он, подчеркнул при этом, что большая часть все же говорит так чисто, что отличить достаточно трудно.

Кроме этого, он добавил, что на полуострове всегда рады туристам как с Украины, так и из России, и из других государств, «самое важное - это вести себя адекватно и не мешать другим".

Жительница Ялты Наталья рассказала о еще одном отличии - финансовом.

"Украинцы привыкли отдыхать, как говорится, за три копейки, они снимают недорогие квартиры и отдыхают на море не на лежаках, а на полотенцах", - отметила она.