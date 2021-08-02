Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей

В России начали перечислять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Средства получат родители более 20 млн детей. Изначально власти планировали начать выплаты с середины августа, но президент предложил поторопиться.

Российские семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет начинают получать выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка. Как сообщает ТАСС, деньги должны получить родители более 20 млн школьников уже с понедельника, 2 августа.

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Получить выплаты могут также семьи с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и поэтому продолжающими учиться в школе.

Изначально перечислять выплаты правительство намеревалось с 16 августа. Президент Владимир Путин поручил начать перечислять средства раньше — «чтобы люди могли не спеша подготовиться к 1 сентября». Общая сумма денег, выделенных из бюджета на выплаты, составляет 204 млрд рублей.

Выплату в 10 тысяч рублей на школьника россияне смогут получить только безналичным способом. Переведены средства на сбор детей в школу будут на банковскую карту любой платежной системы.

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «Мир», — заявили в ведомстве.

Обратиться за выплатой можно будет до конца октября. При этом родители, которые до этого не оформляли детские выплаты и не получали персональное уведомление, смогут самостоятельно отправить заявку в Пенсионный фонд. Тем родителям, которые уже подали заявление, дополнительно ничего делать не нужно.

Президент Путин сообщил о новых мерах соцподдержки в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — сказал Путин.

Выплаты беременным

В России 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмин выделил более 46 млрд руб. на эти пособия.

2 августа заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что на получение выплат беременным женщинам и одиноким родителям в Пенсионный фонд России поступило примерно 2 млн заявлений. Малообеспеченные беременные женщины подали 304 тыс. заявлений, а одинокие родители с низким доходом — почти 1,6 млн.