Названы условия снижения цен на отдых в Крыму

Цены на отдых в Крыму могут снизиться при наличии форс-мажорных обстоятельств, например, паводков, или при наличии конкуренции. Об этом рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Алексей Волков, пишет РИА Новости Крым.

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По словам эксперта, в этом году цены на отдых на юге России «просто зашкаливают» из-за высокого спроса и закрытых границ.

«Но бизнес это не беспокоит. Они пытаются компенсировать прошлогодние убытки, пытаются работать здесь и сейчас, опасаясь новых коронавирусных ограничений», - пояснил он.

При этом цены на курортах в России могу упасть из-за двух факторов: каких-то техногенных ситуаций вроде недавних паводков, либо, когда полностью будут открыты все границы, считает член Общественного совета при Министерстве транспорта России.

Также Волков уверен, что в Крыму в перспективе получится создать здоровую конкурентную среду, что также скажется на ценах.

«Существует национальный проект, где заложены большие средства на создание инфраструктуры и новых объектов размещения. Надеемся, что эта инфраструктура привлечет крупных инвесторов, что позволит создать такие условия, что цена будет регулироваться внутри самого Крыма», - пояснил он.