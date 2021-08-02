Названы условия снижения цен на отдых в Крыму

Цены на отдых в Крыму могут снизиться при наличии форс-мажорных обстоятельств, например, паводков, или при наличии конкуренции. Об этом рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Алексей Волков, пишет РИА Новости Крым.
По словам эксперта, в этом году цены на отдых на юге России «просто зашкаливают» из-за высокого спроса и закрытых границ.
«Но бизнес это не беспокоит. Они пытаются компенсировать прошлогодние убытки, пытаются работать здесь и сейчас, опасаясь новых коронавирусных ограничений», - пояснил он.
При этом цены на курортах в России могу упасть из-за двух факторов: каких-то техногенных ситуаций вроде недавних паводков, либо, когда полностью будут открыты все границы, считает член Общественного совета при Министерстве транспорта России.
Также Волков уверен, что в Крыму в перспективе получится создать здоровую конкурентную среду, что также скажется на ценах.
«Существует национальный проект, где заложены большие средства на создание инфраструктуры и новых объектов размещения. Надеемся, что эта инфраструктура привлечет крупных инвесторов, что позволит создать такие условия, что цена будет регулироваться внутри самого Крыма», - пояснил он.
По информации вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, турпоток в регион в первом полугодии 2021 года составил более 6 млн человек, что на 16% больше доковидного 2019 года. При этом Крым, по данным руководителя республики Сергея Аксёнова, посетили 3,3 млн туристов. Поток вырос за счет туристов, которые ранее проводили отпуск за рубежом, пояснили эксперты.