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Заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков скончался от коронавируса

Елена Прошина
32 минуты назад

71-летний советский и российский актер Анатолий Рудаков скончался из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила артистка Ирина Тарасова.

Заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков скончался от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», - пишет она.

Напомним, что Анатолий Рудаков начал сниматься еще студентом, после работал на студии «Ленфильм». В 1996 году получил звание заслуженного артиста РФ.

Актер Известен по фильмам «Сержант милиции», «Молодая жена», «Шерлок Холмс», «Агент Национальной безопасности» и других. За время своей карьеры Рудаков успел сняться более чем в 110 фильмах.

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