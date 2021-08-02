Заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков скончался от коронавируса

71-летний советский и российский актер Анатолий Рудаков скончался из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила артистка Ирина Тарасова.

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«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», - пишет она.

Напомним, что Анатолий Рудаков начал сниматься еще студентом, после работал на студии «Ленфильм». В 1996 году получил звание заслуженного артиста РФ.