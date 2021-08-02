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Авторы видео во «ВКонтакте» начнут получать доход от рекламы

Ferra.ru
1 час назад

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила, что разделит с авторами видео выручку от рекламы. Компания запускает первый этап монетизации, на котором на деньги могут претендовать сообщества из партнёрской программы.

«ВКонтакте» разделит с авторами видео выручку от рекламы
Фото: ТАССТАСС

Нововведение «ВКонтакте» означает, что пользователи смогут получать процент дохода с рекламы, которая показывается в их видео. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте».

Пока подать заявку могут сообщества, публикующие оригинальные ролики и участвующие в партнёрской программе. Эта программа позволяет администраторам получать доход от просмотров рекламы подписчиками. «ВКонтакте» отметила, что монетизированные ролики могут быть любого жанра и на любую тему. Главное, чтобы они не нарушали правил соцсети.

Система рекомендаций позволит зарабатывать на видео больше денег.

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