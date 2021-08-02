Названа предельная цена вакцины от коронавируса "КовиВак"

Предельная отпускная цена 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» в новой упаковке составит 21 650 рублей. Такую сумму назвала Федеральная антимонопольная служба в своем Telegram-канале. Таким образом, согласованная цена составляет 433 рублей за одну дозу.

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В мае ФАС назвала предельную отпускную цену на российскую вакцину «Спутник Лайт» — стоимость дозы новой вакцины составляет 342 рубля 36 копеек без НДС. Она стала четвертым таким препаратом в стране после «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВак», о ее регистрации стало известно в начале мая.

В середине мая в Минпромторге рассказывали, что предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин примерно одинакова..