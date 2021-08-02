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США поставили дедлайн российским дипломатам с истекающими визами

Елена Прошина
1 час назад

США попросили, чтобы 24 российских дипломата, у которых истекает срок действия виз, покинули страну до 3 сентября. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее дал интервью журналу «The National Interest». Текст интервью опубликован на странице дипломатического представительства в Facebook.

США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — сказал Антонов.

Дипломатическая напряженность между Россией и странами Запада началась 15 апреля. Тогда американский президент Джо Байден ввел очередные санкции в отношении РФ. Также США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила зеркально.

США прекращают выдачу виз в России

Антонов 3 августа отметил, что, по его мнению, правительство США будет продолжать свою политику давления в отношении России. Вместе с тем посол России добавил, что в отдельных пунктах российско-американского диалога наблюдаются некоторые пробелы, но Москва старается найти в них что-то позитивное.

Личный счет,Джозеф Байден,The National Interest,
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