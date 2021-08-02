США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну

США попросили, чтобы 24 российских дипломата, у которых истекает срок действия виз, покинули страну до 3 сентября. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее дал интервью журналу «The National Interest». Текст интервью опубликован на странице дипломатического представительства в Facebook.

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«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — сказал Антонов.

Дипломатическая напряженность между Россией и странами Запада началась 15 апреля. Тогда американский президент Джо Байден ввел очередные санкции в отношении РФ. Также США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила зеркально.