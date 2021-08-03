Две пары близнецов поженились в Подмосковье

В подмосковном Ногинске две пары близнецов заключили брак. В местном отделении ЗАГС это событие назвали удивительным и уникальным. О событии сообщается на сайте отдела 2 Ногинского управления ЗАГС.
«Близнецы, являясь людьми совершенно уникальными, часто склонны находить себе подобных, то есть близнецов. Бывает так, что потом эти пары влюбляются, и женятся», — рассказали в пресс-службе ЗАГС.
Там также пожелали молодоженам крепкого семейного союза, любви, счастья, здоровья, успехов и процветания.
Ранее жителям столицы упростили подачу заявления на регистрацию брака. Теперь заполнить необходимые документы может только один из заявителей. Второму нужно будет только принять приглашение, подтвердить персональные данные и оплатить госпошлину.