Азербайджанцы обстреляли позиции Армении на границе

Отмечается, что огонь был открыт из стрелкового оружия по армянским позициям. После ответных действий конфликт прекратился. Пострадавших нет.

28 июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. В свою очередь Ереван сообщил о трёх погибших и пятерых раненых военных во время конфликта на приграничном с Азербайджаном участке.