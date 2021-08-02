Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана

Говорит Москва
2 часа назад

По информации министерства обороны страны, азербайджанские военные нарушили перемирие на юго-восточном участке границы в районе села Кут.

Азербайджанцы обстреляли позиции Армении на границе
Фото:  Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана

Отмечается, что огонь был открыт из стрелкового оружия по армянским позициям. После ответных действий конфликт прекратился. Пострадавших нет.

«Где же Россия?»: Нагорный Карабах ждет прекращения огня

28 июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. В свою очередь Ереван сообщил о трёх погибших и пятерых раненых военных во время конфликта на приграничном с Азербайджаном участке.

Личный счет,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители