Поддержать близких: родственникам пострадавших в ДТП в Анталье россиян помогут вылететь в Турцию

Туроператор «Интурист» предложил организовать вылет в Турцию родственникам погибших в ДТП россиян. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«"Интурист" готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших», - заявили в пресс-службе.

Ранее туроператор открыл горячую линию для родственников россиян, погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом.

В компании сообщили, что сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП.

2 августа в Турции перевернулся туристический автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. В результате аварии погибли четыре человека, еще пять россиян получили тяжелые травмы.