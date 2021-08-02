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Поддержать близких: родственникам пострадавших в ДТП в Анталье россиян помогут вылететь в Турцию

Вероника Полынина
16 минут назад

Туроператор «Интурист» предложил организовать вылет в Турцию родственникам погибших в ДТП россиян. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу компании.

Поддержать близких: родственникам пострадавших в ДТП в Анталье россиян помогут вылететь в Турцию
Фото: www.cnnturk.comwww.cnnturk.com

«"Интурист" готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших», - заявили в пресс-службе.

Ранее туроператор открыл горячую линию для родственников россиян, погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом.

В компании сообщили, что сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП.

2 августа в Турции перевернулся туристический автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. В результате аварии погибли четыре человека, еще пять россиян получили тяжелые травмы.

Туристы должны были вылететь из Антальи в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе двое детей.

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