В Госдуме предложили в три раза увеличить налоговый вычет

Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Налоговый кодекс - эта предельная сумма была установлена более десяти лет назад и с тех пор ни разу не менялась.

"В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%", - отмечается в пояснительной записке.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически понесенных расходов, но ограничены в целом суммой в 120 тыс. рублей. К социальным налоговым вычетам относятся суммы, уплаченные работником на обучение и лечение - собственное и близких родственников, на благотворительность, на прохождение независимой оценки своей профессиональной квалификации, на пенсионные взносы в НПФ - в пользу себя, родителей и близких родственников, а также на дополнительные страховые взносы на свою накопительную пенсию. Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах.