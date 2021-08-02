Попасть в ДТП в Турции: могут ли пострадавшие россияне рассчитывать на компенсацию

На какую компенсацию могут рассчитывать российские туристы в случае аварии в Турции?

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Согласно официальной статистике, в Турции ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 5000 человек и более 100000 получают травмы. Кроме того, по другим оценкам, выходящим за рамки официальных данных, около 10 000 человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях. 94 дорожно-транспортных происшествия происходят по вине человека.

Кто может компенсировать материальный и моральный ущерб, причиненный аварией?

Размер компенсации, причиненной другой стороне в результате несчастного случая, может быть определен с учетом платежеспособности ответчика, размера его правонарушения и размера ущерба, причиненного правонарушителем. Претензии необходимо отправлять в страховую компанию.

Как суд определяет размер и размер материального и морального ущерба?

В случае со смертельным исходом наследники умершего имеют право потребовать возмещения расходов на похороны и компенсации за потерянных членов семьи (например, кормильцев и т. д.).