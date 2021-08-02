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Попасть в ДТП в Турции: могут ли пострадавшие россияне рассчитывать на компенсацию

Елена Прошина
1 час назад

На какую компенсацию могут рассчитывать российские туристы в случае аварии в Турции?

Попасть в ДТП в Турции: могут ли пострадавшие россияне рассчитывать на компенсацию
Фото: EPAEPA

Согласно официальной статистике, в Турции ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 5000 человек и более 100000 получают травмы. Кроме того, по другим оценкам, выходящим за рамки официальных данных, около 10 000 человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях. 94 дорожно-транспортных происшествия происходят по вине человека.

Кто может компенсировать материальный и моральный ущерб, причиненный аварией?

Размер компенсации, причиненной другой стороне в результате несчастного случая, может быть определен с учетом платежеспособности ответчика, размера его правонарушения и размера ущерба, причиненного правонарушителем. Претензии необходимо отправлять в страховую компанию.

Как суд определяет размер и размер материального и морального ущерба?

В случае со смертельным исходом наследники умершего имеют право потребовать возмещения расходов на похороны и компенсации за потерянных членов семьи (например, кормильцев и т. д.).

Экономическое положение истца также имеет значение при определении размера компенсационных выплат. Если серьёзность ущерба не может быть должным образом подтверждена при помощи имеющихся доказательств, сумма компенсации будет существенно занижена или размер минимальной заработной платы будет рассматриваться как подходящая компенсация для возмещения ущерба.

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