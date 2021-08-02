Десять стран сообщили о готовности отозвать признание Косова

Десять стран сообщили о готовности отозвать свое признание Косова в ситуации, если Приштина начнет процесс повторного признания, пишет сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

Фото: Laura Hasani / Reuters Laura Hasani / Reuters

СМИ предполагает, что намерены отозвать признание у Косова страны Африки и Азии. Однако их специально не называют, чтобы предотвратить возможное давление США.

Это мнение подтвердил геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич, который также полагает, что отозвать признание независимости могут африканские и ближневосточные страны. Раджич подчеркнул, что Приштина совершила неверный шаг, открыв посольство Косова в Иерусалиме в середине марта.

При этом Белград надеется, что Россия и Китай выступят в поддержку Сербии, отказывающейся признать независимость региона и убеждающей в этом другие государства, заключил Раджич.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию. По его мнению, западные страны ожидают от Сербии признания независимости Косово.