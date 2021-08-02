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Десять стран сообщили о готовности отозвать признание Косова

Lenta.ru
1 час назад

Десять стран сообщили о готовности отозвать свое признание Косова в ситуации, если Приштина начнет процесс повторного признания, пишет сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

Десять стран сообщили о готовности отозвать признание Косова
Фото: Laura Hasani / ReutersLaura Hasani / Reuters

СМИ предполагает, что намерены отозвать признание у Косова страны Африки и Азии. Однако их специально не называют, чтобы предотвратить возможное давление США.

Это мнение подтвердил геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич, который также полагает, что отозвать признание независимости могут африканские и ближневосточные страны. Раджич подчеркнул, что Приштина совершила неверный шаг, открыв посольство Косова в Иерусалиме в середине марта.

Косово смогло поставить Сербию на колени

При этом Белград надеется, что Россия и Китай выступят в поддержку Сербии, отказывающейся признать независимость региона и убеждающей в этом другие государства, заключил Раджич.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию. По его мнению, западные страны ожидают от Сербии признания независимости Косово.

Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 года. Согласно последним данным, республику признали около ста стран, включая 22 из 27 членов Евросоюза. При этом Косово не входит в ООН. Россия не признает независимость республики.

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