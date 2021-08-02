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Россиян предупредили о резком подорожании пива

Елена Прошина
51 минуту назад

Российское пиво, которое производится на небольших предприятиях, в ближайшее время, может стать дороже как минимум на 10%. Об этом журналистам «Радио1» рассказал соучредитель крафтовой пивоварни «Ландау БирЛаб» в подмосковном Сергиевом Посаде Сергей Захаров.

Россиян предупредили о резком подорожании пива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за время первого полугодия цены на сопутствующие материалы, такие как; коробки, скотч и пленки - крупно возросли.

«Кроме этого, сейчас наблюдается очень сильное подорожание ингредиентов. Даже российский солод, который мы редко когда используем, подорожал уже больше, чем на 25%, и планируется еще его подорожание», - заявил предприниматель.

Средняя стоимость разливного пива в России в июне выросла на 9% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода. Отмечается, что средняя цена разливного алкогольного напитка в июне составила 107 рублей, в то время как год назад литр пива стоил 98 рублей. Лидером среди российских городов по данному показателю стала Москва, в столице средняя цена составляет – 214 рублей.

Личный счет,Сергей Захаров,
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