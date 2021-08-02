Россиян предупредили о резком подорожании пива

Российское пиво, которое производится на небольших предприятиях, в ближайшее время, может стать дороже как минимум на 10%. Об этом журналистам «Радио1» рассказал соучредитель крафтовой пивоварни «Ландау БирЛаб» в подмосковном Сергиевом Посаде Сергей Захаров.

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По его словам, за время первого полугодия цены на сопутствующие материалы, такие как; коробки, скотч и пленки - крупно возросли.

«Кроме этого, сейчас наблюдается очень сильное подорожание ингредиентов. Даже российский солод, который мы редко когда используем, подорожал уже больше, чем на 25%, и планируется еще его подорожание», - заявил предприниматель.