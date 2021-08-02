Миллиардные потери: на что рассчитывать обманутым вкладчикам «Финико»

Если «Финико» признают финансовой пирамидой, то её обманутые вкладчики смогут получить компенсацию до 35 тысяч рублей. Как пишет портал «Банки Сегодня», арестованный создатель организации Кирилл Доронин сообщил, что «Финико» уже получило порядка 500 тысяч заявок на возврат средств.

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Оценка потерь инвесторов колеблется от 7 до 26 миллиардов рублей. В случае признания «Финико» пирамидой, они могут надеятся на возврат денег через Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.

При этом как написал в своем блоге инвестор Михаил Жуховицкий, уголовное дело в результате может свестись к тому, что все преступления «свесят» на Доронина, а он будет сотрудничать со следствием и в результате получит 7 лет тюрьмы, а через некоторое время выйдет по УДО.

Еще один шанс у вкладчиков в том случае, если деньги заблокировали на криптовалютных биржах. Поскольку пирамида проводила средства через криптовалютные площадки, то они могли заблокировать крупные суммы как с неподтвержденным источником средств.