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Больше не пара: Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой

Вероника Полынина
26 минут назад

Американский миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на протоколы суда.

Больше не пара: Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судья завершил оформление развода между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс в понедельник, 2 августа.

В постановлении о разводе, поданном судом, отмечается, что бывшие супруги согласились на «договор о раздельном проживании», который не был оформлен в ходе бракоразводного процесса.

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Отмечается, что соглашение о раздельном проживании – это один из способов скрыть подробности развода от публичных судов.

В подписанном бывшими супругами договоре указано, как они разделят свою собственность, долговые обязательства и судебные издержки.

Каждому из троих детей Билла и Мелинды Гейтс уже исполнилось 18 лет, поэтому суд не занимался вопросом об алиментах и опеке над детьми.

Супруги Гейтс объявили о разводе в мае. Тогда они заявили, что больше не верят в то, что «смогут расти вместе как пара».

Издание The Wall Street Journal писало, что Мелинда Гейтс давно задумывалась о разводе и как минимум с 2019 года обсуждала его с юристами. Одной из причин разрыва, по данным газеты, стали контакты сооснователя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера.

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