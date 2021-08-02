Больше не пара: Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой

Американский миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на протоколы суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судья завершил оформление развода между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс в понедельник, 2 августа.

В постановлении о разводе, поданном судом, отмечается, что бывшие супруги согласились на «договор о раздельном проживании», который не был оформлен в ходе бракоразводного процесса.

Отмечается, что соглашение о раздельном проживании – это один из способов скрыть подробности развода от публичных судов.

В подписанном бывшими супругами договоре указано, как они разделят свою собственность, долговые обязательства и судебные издержки.

Каждому из троих детей Билла и Мелинды Гейтс уже исполнилось 18 лет, поэтому суд не занимался вопросом об алиментах и опеке над детьми.

Супруги Гейтс объявили о разводе в мае. Тогда они заявили, что больше не верят в то, что «смогут расти вместе как пара».