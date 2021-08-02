Больше не пара: Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой

Американский миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на протоколы суда.
Судья завершил оформление развода между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс в понедельник, 2 августа.
В постановлении о разводе, поданном судом, отмечается, что бывшие супруги согласились на «договор о раздельном проживании», который не был оформлен в ходе бракоразводного процесса.
Отмечается, что соглашение о раздельном проживании – это один из способов скрыть подробности развода от публичных судов.
В подписанном бывшими супругами договоре указано, как они разделят свою собственность, долговые обязательства и судебные издержки.
Каждому из троих детей Билла и Мелинды Гейтс уже исполнилось 18 лет, поэтому суд не занимался вопросом об алиментах и опеке над детьми.
Супруги Гейтс объявили о разводе в мае. Тогда они заявили, что больше не верят в то, что «смогут расти вместе как пара».
Издание The Wall Street Journal писало, что Мелинда Гейтс давно задумывалась о разводе и как минимум с 2019 года обсуждала его с юристами. Одной из причин разрыва, по данным газеты, стали контакты сооснователя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера.