Десять стран готовы отозвать признание Косова

Десять стран готовы отозвать признание независимости Косова, пишет сербское издание «Политика».

По словам источников издания, страны объявят о своем решении, если Приштина начнет процесс повторного признания по истечении моратория, который по итогам трехстороннего соглашения в Вашингтоне ввели на дипломатические действия, связанные с лоббированием признания и непризнания независимости региона.

Источник не назвал страны, которые дали гарантии Белграду, из опасений давления на них со стороны США.

«Политика» предполагает, что речь идет о государствах Африки и Азии.

Опрошенные изданием эксперты считают, что отмена моратория станет ошибкой для Приштины – вместо новых признаний независимости последуют отзывы их отзывы.

Геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич считает, что косовская дипломатия не имеет большого успеха. В качестве ошибок, допущенных новым премьер-министром частично признанной республики Альбином Курти, он называет открытие посольства в Иерусалиме, а также увольнение послов в Австралии и Сенегале.

«Это правительство сосредоточено только на европейском континенте», - согласен с коллегой политический эксперт Эмир Абраши.

Парламент Косова объявил о независимости в 2008 году. По состоянию на начало 2021 года, независимость региона признали 98 стран-членов ООН, в их числе США, Германия, Турция, Великобритания.