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Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии

News.ru
1 час назад

В США покончил с собой третий полицейский, являвшийся свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе 2021 года. Об этом со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия сообщил в своём аккаунте в Twitter корреспондент CNN Маршалл Коен.

Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

К сожалению, ещё один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида, — написал Коен.

Ранее издание Washington Post сообщило, что двое полицейских покончили с собой после событий 6 января.

Штурм Капитолия перевернул представление об Америке

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, недовольными исходом выборов, произошёл 6 января. Люди пытались помешать конгрессменам утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

В результате захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Для поиска подозреваемых были задействованы сотни сотрудников.

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