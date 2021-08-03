Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Почти 6 млн россиян в первом полугодии попали в список невыездных из-за долгов

ТАССиещё 3
47 минут назад

Почти 6 млн россиян в первом полугодии оказались невыездными из-за неоплаченных долгов. Об этом говорится в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.

Почти 6 млн россиян попали в список невыездных из-за долгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 млн", - указано в материалах.

На 1 мая этого года в списках невыездных числились 5,1 млн россиян. Таким образом, за два месяца их количество выросло на 800 тыс. Каждый десятый из ограниченных в праве выезда - должник по алиментам. За полгода выезд из страны был закрыт для более 527 тыс. алиментщиков. Всего за первое полугодие с невыездных должников удалось взыскать свыше 25,6 млрд рублей.

По данным ведомства, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей.
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители