Почти 6 млн россиян попали в список невыездных из-за долгов

"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 млн", - указано в материалах.

На 1 мая этого года в списках невыездных числились 5,1 млн россиян. Таким образом, за два месяца их количество выросло на 800 тыс. Каждый десятый из ограниченных в праве выезда - должник по алиментам. За полгода выезд из страны был закрыт для более 527 тыс. алиментщиков. Всего за первое полугодие с невыездных должников удалось взыскать свыше 25,6 млрд рублей.