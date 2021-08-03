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В ФССП заявили, что сумма долгов по ЖКХ в первом полугодии превысила 120 млрд рублей

ТАСС
29 минут назад

Общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги, находившихся на взыскании у приставов в первом полугодии, составила более 120 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, с которыми ознакомился ТАСС.

120 млрд рублей превысила сумма долгов по ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Всего в первом полугодии с учетом остатков от предыдущих лет у приставов находилось на исполнении свыше 5,3 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на общую сумму 120,7 млрд рублей. Почти половина из них, а это более 2,6 млн на сумму почти 49 млрд рублей, была возбуждена непосредственно в этом году.

Как следует из данных ФССП, средняя сумма задолженности по ЖКХ практически не меняется: в первом полугодии она составила 22,7 тыс. рублей, в 2020 году - около 24 тыс. рублей, в 2019 году - 21,7 тыс. рублей, в 2018 году - 23,5 тыс. рублей.
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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