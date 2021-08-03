Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Китай  начал строить сотни шахт для размещения МБР

BFM.RU
37 минут назад

Китай строит сотни новых шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет (МБР), что вызывает некоторые вопросы о его намерениях, пишет Business Insider. По мнению некоторых экспертов, с которыми беседовало издание , огромные шахтные поля кажутся ответом Китая его соперникам, у которых гораздо больше ядерного оружия.

Китай начал строить сотни шахт для ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние месяцы военные аналитики, полагаясь на коммерческие спутниковые снимки, обнаружили, что Китай строит около 250 новых ракетных шахт. Раньше у него было всего около двадцати подземных установок для ракет.

Бункеры сгруппированы вместе, но расположены на расстоянии около трех километров друг от друга.

Шахты намного более уязвимы, чем мобильные стартовые площадки, что упрощает их обнаружение и наведение на цель, но при наличии достаточного количества шахт и современных ракетных технологий они могут быть более опасными.

Наличие большого количества ракетных шахт затрудняет противнику уничтожение ядерного оружия страны и нет необходимости даже заполнять их все ракетами. Это заставит американских ракетчиков тратить много боеголовок, пытаясь уничтожить все шахты.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители