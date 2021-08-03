Китай начал строить сотни шахт для ракет

Китай строит сотни новых шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет (МБР), что вызывает некоторые вопросы о его намерениях, пишет Business Insider. По мнению некоторых экспертов, с которыми беседовало издание , огромные шахтные поля кажутся ответом Китая его соперникам, у которых гораздо больше ядерного оружия.

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В последние месяцы военные аналитики, полагаясь на коммерческие спутниковые снимки, обнаружили, что Китай строит около 250 новых ракетных шахт. Раньше у него было всего около двадцати подземных установок для ракет.

Бункеры сгруппированы вместе, но расположены на расстоянии около трех километров друг от друга.

Шахты намного более уязвимы, чем мобильные стартовые площадки, что упрощает их обнаружение и наведение на цель, но при наличии достаточного количества шахт и современных ракетных технологий они могут быть более опасными.