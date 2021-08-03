Медики оценили риски аллергии на вакцины от COVID-19

Аллергические реакции на вакцины против коронавирусной инфекции развиваются крайне редко, поскольку препараты не содержат белок куриного яйца, коровье молоко, желатин и антибактериальные препараты, влияющие на развитие аллергии. Такие данные содержатся в позиционном документе, разработанном экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. Эти данные приводит РИА Новости.

В документе говорится, что, по данным масштабных исследований, частота встречаемых аллергических реакций варьируется от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн доз, в зависимости от вида вакцины.

При этом вакцинация не рекомендуется пациентам с перенесённой ранее тяжёлой аллергической реакцией на компоненты вакцины. При возникновении каких-либо опасений пациентам следует посоветоваться с лечащим врачом.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. По его словам, это обусловлено меньшим выделением вируса со стороны привитого человека.