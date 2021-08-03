42% россиян собираются работать, пока им будет позволять здоровье

Почти половина опрошенных россиян (42%) собираются работать до тех пор, пока им будет позволять здоровье, рассказал РБК со ссылкой на опрос HeadHunter и финтех-компании «Деньги вперёд».

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При этом каждый пятый россиянин намерен прекратить трудовую деятельность до пенсии.

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Меньше всех надеются на государственное пенсионное обеспечение молодёжь и жители Московского региона.

Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом пенсионного возраста собираются только 30% россиян, выяснили эксперты сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги вперёд».

У 2261 работающего жителя России спросили, когда, по их мнению, они будут готовы отказаться от работы и уйти на отдых: 30% — когда достигнут пенсионного возраста; 19% не собираются ждать пенсии и планируют сделать это раньше; 6% хотят работать до 70–75 лет; 42% будут работать, пока здоровье позволит.

Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Работать, пока позволяет здоровье, в основном собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45–50%.

По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%. Немало сторонников такого подхода нашлось в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50% соответственно. Также выяснилось, что более половины (56%) опрошенных россиян не делают сбережений для жизни на пенсии. А среди тех, кто откладывает: 17% имеют накопительный счёт или депозит; 14% инвестируют в ценные бумаги; 13% вкладываются в недвижимость; 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами (НПФ); 9% копят валюту; 1% использует полисы страхования жизни. Чаще всего накоплениями на пенсию озабочены менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы, показал опрос.