Для ВКС создадут гиперзвуковую ракету Х-95

Для Воздушно-космических сил России ведутся разработки гиперзвуковой ракеты Х-95 большой дальности. Об этом СМИ сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. При этом никаких подробностей он не рассказал.
«Для ВКС создаются и принимаются на вооружение такие новые и обновленные образцы вооружения, военной и специальной техники, такой как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95; БПЛА разных классов; радиолокационные станции загоризонтного обнаружения; зенитные ракетные системы (комплексы) и другое»,— уточнил Зарудницкий изданию «Военная мысль».
Как пояснил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе, ракета создается для использования в составе вооружения обновленного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. По словам собеседника агентства, «опытные образцы нового изделия уже прошли тестирования с воздушного носителя».
Как полагает Зарудницкий, лидерство в воздушно-космической сфере выступает «важнейшим условием успешного ведения боевых действий сухопутным и морскими подразделениями войск». Он уверен, что следует не только выпускать и принимать новые виды вооружений, но и создавать «новые формы их использования и способы боевых действий» - все это призвано обеспечить достижение лидерства в воздушно-космической сфере.