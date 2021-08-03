Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России работают над гиперзвуковой ракетой большой дальности Х-95

Анна Безрукова
48 минут назад

Для Воздушно-космических сил России ведутся разработки гиперзвуковой ракеты Х-95 большой дальности. Об этом СМИ сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. При этом никаких подробностей он не рассказал.

Для ВКС создадут гиперзвуковую ракету Х-95
Фото: ReutersReuters

«Для ВКС создаются и принимаются на вооружение такие новые и обновленные образцы вооружения, военной и специальной техники, такой как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95; БПЛА разных классов; радиолокационные станции загоризонтного обнаружения; зенитные ракетные системы (комплексы) и другое»,— уточнил Зарудницкий изданию «Военная мысль».

Как пояснил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе, ракета создается для использования в составе вооружения обновленного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. По словам собеседника агентства, «опытные образцы нового изделия уже прошли тестирования с воздушного носителя».

Как полагает Зарудницкий, лидерство в воздушно-космической сфере выступает «важнейшим условием успешного ведения боевых действий сухопутным и морскими подразделениями войск». Он уверен, что следует не только выпускать и принимать новые виды вооружений, но и создавать «новые формы их использования и способы боевых действий» - все это призвано обеспечить достижение лидерства в воздушно-космической сфере.

Личный счет,РИА Новости,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители