Для ВКС создадут гиперзвуковую ракету Х-95

Для Воздушно-космических сил России ведутся разработки гиперзвуковой ракеты Х-95 большой дальности. Об этом СМИ сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. При этом никаких подробностей он не рассказал.

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«Для ВКС создаются и принимаются на вооружение такие новые и обновленные образцы вооружения, военной и специальной техники, такой как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95; БПЛА разных классов; радиолокационные станции загоризонтного обнаружения; зенитные ракетные системы (комплексы) и другое»,— уточнил Зарудницкий изданию «Военная мысль».

Как пояснил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе, ракета создается для использования в составе вооружения обновленного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. По словам собеседника агентства, «опытные образцы нового изделия уже прошли тестирования с воздушного носителя».