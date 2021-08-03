Кудрин назвал пути снижения бедности в России

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое. Об этом он заявил в интервью РБК.
Кудрин подчеркнул, что в 2020 году в России за чертой бедности жили 12,1% граждан, или более 17 млн человек. При этом большая часть приходится на семьи с детьми.
«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», - пояснил глава Счетной палаты.
Он назвал правильным подходом учет имущества при принятии решения о назначении социальных выплат.
«С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина («имущественная обеспеченность»), то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», - заметил Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты также отметил работу правительства над решением проблемы бедности в России, обратив внимание как на постоянные меры, так и на временные, например, выплаты к началу учебного года.
«Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная», - заявил Кудрин.
В конце января президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей властей преодоление бедности.
В послании Федеральному собранию в апреле президент России предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка. Также Владимир Путин отметил, что необходимо поддержать неполные семьи, в которых растут дети, и беременных россиянок.