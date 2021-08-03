₽120 тысяч от государства: как получить социальный налоговый вычет

Социальные вычеты являются льготой по НДФЛ. Они позволяют налогоплательщику вернуть или не заплатить часть налога.

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На них могут рассчитывать те, кто потратил денежные средства на благотворительность, обучение (свое, детей, а также братьев и сестер), лечение и лекарства (для себя, супруга, родителей или детей), негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть пенсии, на независимую оценку квалификации.

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Максимальный размер социального налогового вычета составляет 120 000 рублей. В эту сумму не включены расходы на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение. Для этих случаев предусмотрены свои правила. Так, по расходам на благотворительность годовой доход можно сократить не более чем на 25%.

На обучение детей есть возможность получить вычеты 50 000 рублей на каждого ребенка. Что касается трат на дорогостоящее лечение, то их можно принять к вычету без ограничений.

Если размер трат превышает 120 000 рублей, то налогоплательщику необходимо самому выбрать, какие из понесенных расходов он будет заявлять к вычету.

Получить налоговый вычет можно, дождавшись окончания года или получив его через работодателя.

В первом случае нужно подать в налоговую декларацию, когда закончится календарный год, и приложить документы о расходах. Во втором случае нужно предварительно получить уведомление в налоговой инспекции. Налоговая выдает его на основе копии договора и платежных документов, подтверждающих право на вычет.

Как отмечается, получать вычет через работодателя можно по расходам на лечение, учебу и добровольное страхование жизни. Исключением является вычет по расходам на благотворительность.