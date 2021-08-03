₽120 тысяч от государства: как получить социальный налоговый вычет

Социальные вычеты являются льготой по НДФЛ. Они позволяют налогоплательщику вернуть или не заплатить часть налога.
На них могут рассчитывать те, кто потратил денежные средства на благотворительность, обучение (свое, детей, а также братьев и сестер), лечение и лекарства (для себя, супруга, родителей или детей), негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть пенсии, на независимую оценку квалификации.
Максимальный размер социального налогового вычета составляет 120 000 рублей. В эту сумму не включены расходы на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение. Для этих случаев предусмотрены свои правила. Так, по расходам на благотворительность годовой доход можно сократить не более чем на 25%.
На обучение детей есть возможность получить вычеты 50 000 рублей на каждого ребенка. Что касается трат на дорогостоящее лечение, то их можно принять к вычету без ограничений.
Если размер трат превышает 120 000 рублей, то налогоплательщику необходимо самому выбрать, какие из понесенных расходов он будет заявлять к вычету.
Получить налоговый вычет можно, дождавшись окончания года или получив его через работодателя.
В первом случае нужно подать в налоговую декларацию, когда закончится календарный год, и приложить документы о расходах. Во втором случае нужно предварительно получить уведомление в налоговой инспекции. Налоговая выдает его на основе копии договора и платежных документов, подтверждающих право на вычет.
Как отмечается, получать вычет через работодателя можно по расходам на лечение, учебу и добровольное страхование жизни. Исключением является вычет по расходам на благотворительность.
Законопроект о повышении предельной суммы социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч внесут в Госдуму 3 августа депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. В опубликованной пояснительной записке говорится, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась». Как отмечается, благодаря такой мере люди смогут вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период.