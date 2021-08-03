Россияне назвали желаемый возраст выхода на пенсию

Менее трети жителей России - 30% - планируют оставить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед".

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Не планируют ждать пенсионного возраста и уйдут раньше 19%, другие 6% планируют продолжать работу до 70–75 лет, 42% хотят работать, пока будет позволять здоровье. Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.

Трудиться, пока позволяет здоровье, планируют в основном молодые. В категории 18-34 лет доля таких ответов составила 45–50%. По регионам лидером оказалось Подмосковье — 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — соответственно 53 и 50%.

Свыше половины россиян - 56% - не делают накоплений для жизни на пенсии. Остальные рассказали о разнообразных способах накопить средства. Так, 17% завели накопительный счет или вклад, 14% вкладывают в ценные бумаги, 13% инвестируют в покупку недвижимости, 10% пользуются негосударственным пенсионным фондом, 9% предпочитают накапливать валюту, 1% пользуются полисами страхования жизни.

В процессе исследования опросили 2261 работающего жителя страны.

Работающим пенсионерам в РФ с 1 августа будет пересчитана страховая часть пенсии по старости или инвалидности, причем предоставлять соответствующие заявления не потребуется.

Это относится к жителям страны, вышедшим на пенсию не позднее 1 января этого года.