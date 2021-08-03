Кудрин нашел альтернативу госрегулированию цен

В связи с повышенной инфляцией российские власти с конца 2020 года начали в административном порядке сдерживать цены на ряд товаров. Речь, в частности, идет о ценах на сахар подсолнечное масло. Этому предшествовало заявление президента Владимира Путина в декабре о росте цен на базовые продукты. После этого Минсельхоз и Минпромторг подписали с поставщиками и ретейлерами соглашение, согласно которому до конца первого квартала 2021 года ограничивалась стоимость сахара (36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей — в рознице) и подсолнечного масла (95 рублей за 1 л в опте и 110 рублей — в рознице). Потребительская стоимость в июне выросла на 6,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.