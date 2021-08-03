Кудрин нашел альтернативу госрегулированию цен

Целевые субсидии гражданам на приобретение определенных товаров и адресные скидки для особо нуждающихся категорий россиян могли бы стать альтернативой административным ограничениям на повышение цен, сообщил в интервью РБК глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Он признался, что его настораживают принятые государством меры по ценовому регулированию.
«Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», — опасается глава Счетной палаты.
В январе Счетная палата выступила с предупреждением о «системных рисках» из-за административных меры по сдерживанию цен. Там предупредили о возникновении дефицита товаров, подпадающих под ценовые ограничения.
В связи с повышенной инфляцией российские власти с конца 2020 года начали в административном порядке сдерживать цены на ряд товаров. Речь, в частности, идет о ценах на сахар подсолнечное масло. Этому предшествовало заявление президента Владимира Путина в декабре о росте цен на базовые продукты. После этого Минсельхоз и Минпромторг подписали с поставщиками и ретейлерами соглашение, согласно которому до конца первого квартала 2021 года ограничивалась стоимость сахара (36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей — в рознице) и подсолнечного масла (95 рублей за 1 л в опте и 110 рублей — в рознице). Потребительская стоимость в июне выросла на 6,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.
Продукты питания в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в Евросоюзе. По данным Росстата, в феврале потребительские цены на продукты выросли на 1,5%, с начала года рост составил 2,7%. В Евросоюзе за февраль продовольствие подорожало на 0,3%.