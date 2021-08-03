Как получить 650 тысяч за покупку квартиры: инструкция

Налоговый вычет позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога. В случае с ипотекой полагается два вычета. Первый (имущественный) предполагает 13% от цены на жилье, второй - от ипотечной ставки, выплаченной банку.

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2 000 000 являются максимальной суммой расходов на новое строительство или покупку на территории Российской Федерации жилья, с которой будет исчисляться налоговый вычет. Если имущество приобреталось после 1 января 2014 года, предельная сумма вычета применяется к расходам, понесенным на приобретение как одного, так и ряда объектов недвижимости. Таким образом, вернуть получится: 2 000 000 × 13% = 260 000.

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3 000 000 рублей являются максимальной суммой расходов на строительство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов по целевым займам (кредитам). Следовательно, компенсировать должны: 3 000 000 × 13% = 390 000.

При строительстве или приобретении жилого дома требуется свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом. Если приобретается квартира или комната – договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней). Если покупается земельный участок для строительства или под готовое жилье (доли/долей в нём) от гражданина требуется свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или долю/доли в нём и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом или долю/доли в нём. При погашении процентов по целевым займам (кредитам) необходим целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заёмными средствами.

Важным нюансом является то, что вычет полагается только тем, кто уплачивает налоги по ставке 13%. Соответственно, ИП на упрощенке и самозанятые не могут на него рассчитывать.